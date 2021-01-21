Arsenal Tarihinin İkonik Savunma Hattı

1980'ler ve 1990'larda Arsenal'in Tony Adams, Steve Bould, Lee Dixon ve Nigel Winterburn'den oluşan savunma hattı rakip hücum oyuncularına korku saçıyordu. George Graham'ın yönetimindeki Arsenal kadrosu bu yıllarda üç yılda iki kez şampiyonluk sevinci yaşadılar.