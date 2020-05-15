Arsenal Namağlup Şampiyonluğunu White Hart Lane'de Garantiliyor
Arsenal'in 2003-04 sezonunda namağlup Premier Lig şampiyonluğu tarihin en özel şampiyonluk hikayelerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu hikayenin en özel anı ise, Topçular'ın şampiyonluğu ezeli rakipleri Tottenham Hotspurs'ün stadyumu White Hart Lane'de garantilediği maç. İşte o maçın hikayesi..
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:14
Arsenal'in 2003-04 sezonunda namağlup Premier Lig şampiyonluğu tarihin en özel şampiyonluk hikayelerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu hikayenin en özel anı ise, Topçular'ın şampiyonluğu ezeli rakipleri Tottenham Hotspurs'ün stadyumu White Hart Lane'de garantilediği maç. İşte o maçın hikayesi..
Kaynak: Dugout