Arsenal Namağlup Şampiyonluğunu White Hart Lane'de Garantiliyor Arsenal'in 2003-04 sezonunda namağlup Premier Lig şampiyonluğu tarihin en özel şampiyonluk hikayelerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu hikayenin en özel anı ise, Topçular'ın şampiyonluğu ezeli rakipleri Tottenham Hotspurs'ün stadyumu White Hart Lane'de garantilediği maç. İşte o maçın hikayesi..

Arsenal'in 2003-04 sezonunda namağlup Premier Lig şampiyonluğu tarihin en özel şampiyonluk hikayelerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu hikayenin en özel anı ise, Topçular'ın şampiyonluğu ezeli rakipleri Tottenham Hotspurs'ün stadyumu White Hart Lane'de garantilediği maç. İşte o maçın hikayesi.. Kaynak: Dugout