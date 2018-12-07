Arsenal, Uyuşturucu Skandalı Sonrası Toplanıyor: Yakın Zamanda Görüşeceğiz
İngiliz ekibi Arsenal, Mesut Özil'in de aralarında bulunduğu 6 futbolcunun uyuşturucu görüntüleriyle ilgili yakın zamanda toplantı yapacaklarını duyurdu.
Arsenalli futbolcuların, büyük partisi İngiliz basınının gündemine bomba gibi düştü.
The Sun'ın video görüntüleriyle ortaya çıkardığı partide; Mesut Özil, Alexandre Lacazette, Matteo Guendouzi, Sead Kolasinac, Shkodran Mustafi ve Pierre Emerick Aubemayang'ın uyuşturucu etkili balondan hava aldıkları görüntülendi. Bu gazın 'Hippy crack' olarak anıldığı ve hem gülmeyi, hem de cinsel gücü artırdığı belirtildi.
ARSENAL SÖZCÜSÜ SİNYALİ YAKTI: BÜTÜN FUTBOLCULARLA GÖRÜŞECEĞİZ
İngiliz ekibi Arsenal'ın sözcüsü, olayın ardından sessizliğini bozdu ve bu skandala karşı kayıtsız kalmayacaklarını duyurdu. Sözcü, "Gece kulübündeki futbolcularla konuşacağız ve sorumluluklarını hatırlatacağız. Onlar, bu kulübü temsil ediyorlar." ifadelerini kullandı.
YORUMLAR (19)
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Yalan HABERCevap Yaz Yayından Kaldır
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BEN SPORCUNUN ZEKİ , ÇEVİK VE AHLAKLISINI SEVERİM. K ATATÜRK. ATATÜRK ARDA VE MESUTU SEVMEZDİ VEYA AHLAKLI OLMASINI SAĞLARDI. ŞİMDİ ARDA VE MESUTU SEVENLER DÜŞÜNSÜNCevap Yaz Yayından Kaldır
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IyisimiCevap Yaz Yayından Kaldır
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bütün ünlüleri futbolcuları bir habersiz anda alıp kan talil yapında içmiyen çıkar ise hakiki ünlü sanatçı topçu ona diyelim gerisi fiyaskoCevap Yaz Yayından Kaldır
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PENDİKSPORA. TRASFER. OLURLAR.Cevap Yaz Yayından Kaldır