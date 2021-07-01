Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, eski kulübü Arsenal'den tüm alacaklarını tahsil etti ve İngiliz ekibiyle artık hiçbir bağı kalmadı. Sarı-lacivertli kulübe geldiğinden bu yana maaşının bir kısmını İngiliz devinin karşıladığı Özil'e son taksitte ödendi. Dünyaca ünlü yıldıza, Arsenal'in toplamda 19 milyon euroya yakın bir miktar ödendiği belirtildi.
Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig devinde forma giyen Mesut Özil'i kadrosuna katarak dünyada geniş yankı uyandırmıştı. İngiliz ekibinin, oyuncunun alacaklarının son taksitini de dün itibarıyla ödediği belirtildi.
SON TAKSİT DE ÖDENDİ
The Athletic'te yer alan haberlere göre; Arsenal, 2020-21 sezonu için 25 kişilik Arsenal kadrosunda düşünülmeyen ve Ocak ayında Fenerbahçe'ye gelen Mesut Özil'in tüm alacaklarının ödendiğini duyurdu. Normalde futbolcunun Arsenal ile sözleşmesi 30 Haziran tarihine kadar devam ediyordu. Oyuncunun alacaklarının yüzde 90'ının ilk 6 ay içinde ödendiği son taksidin de dün itibarıyla ödendiği ifade edildi. Bu rakamın ise toplamda 19 milyon euroyu bulduğu belirtildi.