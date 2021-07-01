Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, eski kulübü Arsenal'den tüm alacaklarını tahsil etti ve İngiliz ekibiyle artık hiçbir bağı kalmadı. Sarı-lacivertli kulübe geldiğinden bu yana maaşının bir kısmını İngiliz devinin karşıladığı Özil'e son taksitte ödendi. Dünyaca ünlü yıldıza, Arsenal'in toplamda 19 milyon euroya yakın bir miktar ödendiği belirtildi.