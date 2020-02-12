Arsenal Hazırlıklarına Devam Ediyor
2019-20 İngiltere Premier Ligi sezonunun 26. haftasında sahasında New Castle United'ı konuk edecek Arsenal, teknik direktör Mikel Arteta yönetiminde maç hazırlıklarını Colney'deki antrenman sahasında sürdürüyor.
12.02.2020 14:19 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:19
2019-20 İngiltere Premier Ligi sezonunun 26. haftasında sahasında New Castle United'ı konuk edecek Arsenal, teknik direktör Mikel Arteta yönetiminde maç hazırlıklarını Colney'deki antrenman sahasında sürdürüyor.
Kaynak: Dugout
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