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Arsenal Hazırlıklarına Devam Ediyor

2019-20 İngiltere Premier Ligi sezonunun 26. haftasında sahasında New Castle United'ı konuk edecek Arsenal, teknik direktör Mikel Arteta yönetiminde maç hazırlıklarını Colney'deki antrenman sahasında sürdürüyor.

12.02.2020 14:19 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:19

2019-20 İngiltere Premier Ligi sezonunun 26. haftasında sahasında New United'ı konuk edecek , teknik direktör Mikel Arteta yönetiminde maç hazırlıklarını Colney'deki antrenman sahasında sürdürüyor.

Kaynak: Dugout

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