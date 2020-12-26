Arsenal, derbide Chelsea'yi 3-1 mağlup etti
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Arsenal, derbide Chelsea'yi 3-1 mağlup etti

26.12.2020 22:19 | Son Güncelleme: 26.12.2020 22:24
Arsenal, derbide Chelsea'yi 3-1 mağlup etti

İngiltere Premier Lig'de oynadığı son 10 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Arsenal, Londra derbisinde Chelsea'yi 3-1 mağlup etti ve kötü gidişe dur dedi.

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Arsenal, Londra derbisinde Chelsea'yi konuk etti. Ligde zor günler geçiren kırmızı beyazlılar, güçlü rakibini farklı geçti.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 34. dakikada penaltıdan Alexandre Lacazette, 44. dakikada Granit Xhaka ve 56. dakikada Bukayo Saka kaydetti. Maviler'in tek golü ise 86. dakikada Tammy Abraham'dan geldi. Öte yandan Chelsea, maçın uzatma dakikalarında Jorginho ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Ligde 7 maç sonra galibiyet yüzü gören kırmızı beyazlılar, puanını 17'ye yükseltti. Şampiyonluk mücadelesinde bu sonuçla ağır bir darbe alan Chelsea ise 25 puanda kaldı.

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