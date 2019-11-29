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Arsenal'de Unai Emery'nin görevine son verildi

Londra ekibinde kötü gidişatın faturası Unai Emery'ye kesildi. Emery'nin görevine son verildi.

29.11.2019 13:30 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:43
Arsenal'de Unai Emery'nin görevine son verildi

'de kötü gidişatın faturası Emery'ye kesildi. UEFA Ligi'nde alınan 2-1'lik mağlubiyeti sonrasında tecrübeli teknik adamın görevine son verildi.

Emery'nin görevine son verilmesinin ardından yerine geçici olarak Fredrik Ljungberg getirildi.

EMERY'NİN ARSENAL KARNESİ

Tecrübeli teknik adam, Arsenal'in başında toplam 84 maçta görev yaptı. Bu karşılaşmaların 46'sında sahadan galibiyetle ayrılırken, 19 beraberlik ve 19 mağlubiyete engel olamadı.


Haber Videosu: Arsenal'de Unai Emery'nin görevine son verildi
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