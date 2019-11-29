Arsenal'de Unai Emery'nin görevine son verildi
Londra ekibinde kötü gidişatın faturası Unai Emery'ye kesildi. Emery'nin görevine son verildi.
29.11.2019 13:30 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:43
Arsenal'de kötü gidişatın faturası Emery'ye kesildi. UEFA Avrupa Ligi'nde alınan 2-1'lik Eintracht Frankfurt mağlubiyeti sonrasında tecrübeli teknik adamın görevine son verildi.
Emery'nin görevine son verilmesinin ardından yerine geçici olarak Fredrik Ljungberg getirildi.
EMERY'NİN ARSENAL KARNESİ
Tecrübeli teknik adam, Arsenal'in başında toplam 84 maçta görev yaptı. Bu karşılaşmaların 46'sında sahadan galibiyetle ayrılırken, 19 beraberlik ve 19 mağlubiyete engel olamadı.
Haber Videosu: Arsenal'de Unai Emery'nin görevine son verildi
HABER YORUMLARI (2)
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Sen misin Mesut''u oynatmayan. :)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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harika olmuş , geç bile kalındı . senmisin bizi tek maçtan yatıran Emery efendi . . :)Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır