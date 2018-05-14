Arsenal'da 22 Yıllık Wenger Macerası Sona Erdi

Premier Lig'de 2017-2018 sezonu sona erdi. Manchester City'nin zirvede tamamladığı sezonda, 22 yıllık Arsene Wenger macerası da son buldu. Huddersfield Town deplasmanına çıkan Arsenal, deneyimli hocasına 3 puanla veda etti. 1-0 biten maçta tek gol 38. dakikada Pierre Aubameyang'tan geldi.

ARSENAL LİGİ 6. SIRADA TAMAMLADI

Arsenal bu galibiyetle sezonu 6. sırada ve 63 puanla tamamladı. Ev sahibi takım Huddersfield Town ise 37 puanla 16. sırada sezonu bitirdi.