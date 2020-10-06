Arsenal, 50 milyon euro karşılığında Thomas Partey'i kadrosuna kattı
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Arsenal, 50 milyon euro karşılığında Thomas Partey'i kadrosuna kattı

06.10.2020 08:56 | Son Güncelleme: 06.10.2020 09:05

Transferde az para harcamasıyla ünlenen dünya devi Arsenal, transferin son gününde dev bir ismi kadrosuna kattı. İngiliz ekibi, Atletico Madrid'den Thomas Partey'i 50 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek transfer etti.

Transferin son gününde Arsenal, büyük bir transfer gerçekleştirdi. İngiliz ekibi, Atletico Madrid'den Thomas Partey'i kadrosuna kattı.

Atletico Madrid, Arsenal'in 27 yaşındaki oyuncu için serbest kalma bedeli olan 50 milyon euroyu ödediğini duyurdu.

Atletico Madrid altyapısından yetişen Ganalı futbolcu, 2015'te profesyonel olduktan sonra Atletico Madrid'de 188 maça çıktı ve 16 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

THOMAS YERİNE TORREIRA

Atletico Madrid, Thomas Partey'i gönderdikten sonra Arsenal'den Uruguaylı oyuncu Lucas Torreira'yı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Arsenal, 50 milyon euro karşılığında Thomas Partey'i kadrosuna kattı
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