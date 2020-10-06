Arsenal, 50 milyon euro karşılığında Thomas Partey'i kadrosuna kattı

Transferde az para harcamasıyla ünlenen dünya devi Arsenal, transferin son gününde dev bir ismi kadrosuna kattı. İngiliz ekibi, Atletico Madrid'den Thomas Partey'i 50 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek transfer etti.