Arne Slot Barış Alper'e ne dedi?

Geçtiğimiz Salı günü İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Liverpool, Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren gol, 16. dakikada Victor Osimhen'in penaltı vuruşundan geldi. Slot, Chelsea maçı öncesinde düzenlediği toplantıda özellikle bu penaltı kararına dikkat çekerek, pozisyondaki hareketi nedeniyle Barış Alper Yılmaz'a eleştiriler yöneltti.

EKİTIKE ÖRNEĞİ VE PENALTI TEPKİSİ

Galatasaray maçına değinen Arne Slot, "Biz aslında bundan çok daha iyisini yapabilecek bir takımız. Hugo Ekitike, kaleciyle karşı karşıya kaldığında bile omzundan birkaç kez çekilse dahi ayakta kalmak için çabalıyor, tıpkı çoğu oyuncumuzun yaptığı gibi. Ancak bir dakika sonra diğer ceza sahasında bir futbolcu en ufak teması abartarak sanki ağır bir darbe almış gibi kendini yere bırakıyor ve hakem penaltı kararı veriyor." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY MAÇINDAKİ HAKEM ELEŞTİRİSİ

Slot sözlerine devam ederek, "Bunu tekrar söylüyorum, bu durum yaşanabilir ama bizim daha iyi olmamız gerekiyor. Şanslı ya da şanssız olmanız, duran toptan gol bulmanız ya da Crystal Palace karşısında olduğu gibi iki gol yemeniz fark etmez. Ancak Galatasaray maçındaki gibi bir hakemimiz olsaydı, Palace karşılaşmasında kaybetmezdik çünkü hakem daha sekizinci dakikada düdüğünü çaldı. Yine de bunun mevcut sonuçlarla doğrudan ilgisi yok. Biz daha iyisini yapmak zorundayız ve bunun için çalışacağız." dedi.