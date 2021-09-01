Arnavutluk'taki Türk yatırımlarının değeri 3,5 milyar doları aştı
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Arnavutluk'taki Türk yatırımlarının değeri 3,5 milyar doları aştı

Anadolu Ajansı / Olsi Shehu - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Arnavutluk'un orta kesimlerinde yer alan Elbasan şehrindeki sanayi bölgesinde incelemelerde bulundu.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Arnavutluk'un orta kesimlerinde yer alan Elbasan şehrindeki sanayi bölgesinde incelemelerde bulundu.

Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Kurum International şirketini ziyaret eden Yörük, şirketin başkanı Haşmet Bedi Kürüm ve şirketin diğer temsilcileri tarafından karşılandı. Büyükelçi burada şirketin tesislerini gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yörük, firmanın sahibi ve yöneticileriyle görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Türkiye'nin Arnavutluk'taki en büyük yatırımcı ülke olduğunu vurgulayan Yörük, şu ifadeleri kullandı:

"Arnavutluk genelinde 600'e yakın firmamız faaliyet gösteriyor. Bu firmalarımızın şu aşamada toplam yatırım miktarı 3,5 milyar doları aşmış vaziyette. Firmalarımızın toplamda istihdam ettiği Arnavut vatandaşı sayısı ise 15 bin civarında. İki ülke arasındaki ticaret hacmimiz de pandemi koşullarına rağmen yarım milyar doları aşmış durumda. Yetkililerden aldığım bilgiye göre bu firmamızın yıllık üretim kapasitesi bir milyon tonun üstünde. Sadece ve sadece bu işletmenin bünyesinde binin üzerine Arnavut vatandaşının istihdam edildiğini memnuniyetle öğrendim."

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın ocak ayında Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyareti ve imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasını hatırlatan Yörük, "Bu anlaşmanın öngördüğü hususlardan birisi de ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri daha da ileri seviyeye taşımak. Ülkemizin buradaki yatırımlarını daha üst seviyeye çıkartmak. İnşallah ben de büyükelçi olarak buradaki firmalarımızla Arnavutluk'ta stratejik sektörlerde yatırım yapmış, üretim, istihdam sağlayan firmalarımızla temaslarda bulunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Arnavutluk'ta önümüzdeki günlerde kurulması beklenen yeni hükümet hakkında da konuşan Yörük, ilişkilerini daha iyi bir seviyeye taşıyabilmek için çalışmalara ve iş birliğine devam edeceklerini söyledi.

Kurum International, Arnavutluk'ta demir-çelik, elektrik enerjisi ve kireç üretiminde uzmanlaşmış bir firma olarak faaliyet gösteriyor.

Arnavutluk'taki Türk yatırımlarının değeri 3,5 milyar doları aştı
Arnavutluk'taki Türk yatırımlarının değeri 3,5 milyar doları aştı
Arnavutluk'taki Türk yatırımlarının değeri 3,5 milyar doları aştı
Arnavutluk'taki Türk yatırımlarının değeri 3,5 milyar doları aştı
Arnavutluk'taki Türk yatırımlarının değeri 3,5 milyar doları aştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Olsi Shehu

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Arnavutluk'taki Türk yatırımlarının değeri 3,5 milyar doları aştı - Haberler
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