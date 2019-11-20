Arkasspor'un rakibi Bursa

20.11.2019 12:12 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:12

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 yenerek moral bulan Arkasspor, yarın 7'nci hafta mücadelesinde evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak. Atatürk Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma saat 19: 00'da başlayacak. Bursa ekibi önünde moralli olarak sahaya çıkacaklarını söyleyen Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Takımımızın performansı her hafta artırıyor. İyi oyunumuzu güzel bir galibiyetle süslemek ve yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA