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Arkadiusz Milik'ten Genk'e Hat-trick

2019-20 Şampiyonlar Ligi sezonunda İtalyan temsilcisi Napoli ile Belçika temsilcisi Genk gruplarda karşılaştı. Grup aşamasının son maçında Napoli'nin Genk'i ağırladığı karşılaşmada Polonyalı forvet oyuncusu Arkadiusz Milik henüz ilk yarıda hat-trick yaparak takımını galibiyete taşıyan isim oldu. İşte Milik'in harika performansı..

24.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:17

2019-20 Şampiyonlar Ligi sezonunda İtalyan temsilcisi Napoli ile Belçika temsilcisi gruplarda karşılaştı. Grup aşamasının son maçında Napoli'nin Genk'i ağırladığı karşılaşmada Polonyalı forvet oyuncusu henüz ilk yarıda hat-trick yaparak takımını galibiyete taşıyan isim oldu. İşte Milik'in harika performansı..

Kaynak: Dugout

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