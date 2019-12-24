Arkadiusz Milik'ten Genk'e Hat-trick
2019-20 Şampiyonlar Ligi sezonunda İtalyan temsilcisi Napoli ile Belçika temsilcisi Genk gruplarda karşılaştı. Grup aşamasının son maçında Napoli'nin Genk'i ağırladığı karşılaşmada Polonyalı forvet oyuncusu Arkadiusz Milik henüz ilk yarıda hat-trick yaparak takımını galibiyete taşıyan isim oldu. İşte Milik'in harika performansı..
24.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:17
2019-20 Şampiyonlar Ligi sezonunda İtalyan temsilcisi Napoli ile Belçika temsilcisi Genk gruplarda karşılaştı. Grup aşamasının son maçında Napoli'nin Genk'i ağırladığı karşılaşmada Polonyalı forvet oyuncusu Arkadiusz Milik henüz ilk yarıda hat-trick yaparak takımını galibiyete taşıyan isim oldu. İşte Milik'in harika performansı..
Kaynak: Dugout
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