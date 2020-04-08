Arkadiusz Milik, Son Dakikalarda Chievo Verona'yı Deviriyor
Nisan 2018'de oynanan Serie A maçında Polonyalı santrafor Arkadiusz Milik, maçın son dakikalarında harika bir kafa vuruşuyla ağları bularak Napoli'ye 2-1'lik Chievo Verona galibiyetini getiriyor.
08.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:32
Nisan 2018'de oynanan Serie A maçında Polonyalı santrafor Arkadiusz Milik, maçın son dakikalarında harika bir kafa vuruşuyla ağları bularak Napoli'ye 2-1'lik Chievo Verona galibiyetini getiriyor.
Kaynak: Dugout