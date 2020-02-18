Arjen Robben'den Manchester United'a Harika Gol

18.02.2020 20:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 20:20

2009-10 sezonunda Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde Manchester United ile Bayern Munih karşılaştı. Allianz Arena'daki ilk karşılaşmayı 2-1 kazanan Bayern, Manchester'daki rövanş maçında 3-0 geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda Ivica Olic'le farkı ikiye indirdi. Turu geçmesi için en az bir gol daha bulması gereken Bayern'de 74. dakikada kullanılan köse vurusunu Arjen Robben harika bir tek vuruşta ağlarla buluşturdu ve Bayern müthiş bir geri dönüşe imza atarak adını yarı finale yazdırdı.