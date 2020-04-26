Arjen Robben futbola dönüş sinyali verdi Geçen sezon sonunda futbolu bıraktığını açıklayan Hollandalı eski oyuncu Arjen Robben, futbola tekrar dönmek isteyebileceğini söyledi.

Kariyerinde Bayern Münih'in yanı sıra Real Madrid, Chelsea ve PSV Eindhoven gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen 36 yaşındaki Robben, en son forma giydiği takım olan Bayern Münih'in podcast yayınına açıklamalarda bulundu.

"BELKİ BİRAZ DAHA OYNAMAK İSTİYORSUNDUR"

Emekliliğinin ilk zamanlarında futbolu çok özlemediğini belirten Robben, "Ama biraz daha süre geçince 'Hey, belki biraz daha oynamak istiyorsundur.' gibi düşünceler aklımı meşgul etmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Zaman zaman sporcu olduğu duygusuna kapıldığını söyleyen Robben, "Virüsle beraber herkesin hayatı garip hal aldı ve futbolun geri dönmesini bekliyoruz. Ne olursa olsun içinde her zaman durur, ben bir sporucuyum." şeklinde konuştu.

Bayern Münih'i desteklemeye devam ettiğini aktaran Robben, müsait olmadığı için bütün maçları izleyemediğini sözlerine ekledi.

ROBBEN'İN KARİYERİ

Robben, kariyeri boyunca Almanya'da 8, İngiltere'de 2, İspanya ve Hollanda'da ise birer kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

2000-2001 sezonundan itibaren forma giydiği takımlarla tüm kulvarlarda 607 maça çıkan Robben, 209 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

Kaynak: AA