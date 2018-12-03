Arjantinli Efsane Oyuncu Esteban Cambiasso: Cristiano Ronaldo'ya Aşığım

Geçtiğimiz sezon futbolu bırakan Esteban Cambiasso, Juventus'un yıldız ismi Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu. İtalyan basınına konuşan Cambiasso, ''Cristiano Ronaldo, herkesin beğendiği bir kadın gibi. Ronaldo'ya aşığım. Maçlarda bazen en iyisini vermese bile, bir şeyler yaratabiliyor.'' sözlerini kullandı.

Real Madrid, Inter, Leicester City ve Olympiakos takımlarında oynayan ve geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Cambiasso, Kolombiya Milli Takımında antrenör olarak kariyerini sürdürüyor.

(Sporx)