Arjantin-Venezuela maçına kuş damga vurdu!

Copa Amerika Çeyrek Final maçında Arjantin'in Venezuela'yı 2-0 mağlup ederek yarı finalde Brezilya'nın rakibi olduğu maçta yeşil sahalarda az görülenbir olay yaşandı.

Mücadelenin 3. dakikasında Arjantili futbolcu Rodrigo De Paul ile Venezuela oyuncunun ikili mücadelesi sırasında araya kuş girdi.

TOPU SÜRERKEN KUŞA TAKILDI!

Rodrigo De Paul'ün topu sürdüğü sırada top, saha içinde olan kuşa çarptı. Ne olduğunu anlamayan daha sonra Rodrigo De Paul, Darwin Machis'in müdahelesi ile yerde kaldı.

Üstünden top geçen kuş bir kaç dakika saha içinde kaldı. En son korner atışı öncesinde çeyrek dairede bulunan kuş güvenlikler tarafından saha dışına çıkarıldı.