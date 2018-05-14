Arjantin Milli Takımının 35 Kişilik Dünya Kupası Kadrosu Belli Oldu
Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası öncesinde, Arjantin Milli Takımının 35 kişilik kadrosu açıklandı. Son günlerde çok tartışılan Juventuslu Dybala kadroda kendisine yer buldu.
Arjantin Milli Takımının 2018 Dünya Kupası kadrosu açıklandı.
Lionel Messi önderliğinde kupanın favorilerinden Arjantin'de Paulo Dybala tartışması yaşanıyordu. Lionel Messi'nin kendi bölgesinde oynayan Paulo Dybala'yı istemediği iddia edilmişti.
Juventuslu yıldız, açıklanan kadroda yer aldı.
İŞTE O KADRO
Kaleci: Sergio Romero, Wilfredo Cabalero, Franco Armani
Defans: Gabriel Mercado, Eduardo Salvio, Javier Mascherano, Nicolas Otamendi, German Pezzella, Faderico Fazio, Marcos Rojo, Ramiro Funes Mori, Nicolas Tagliafico, Marcos Acuna, Cristian Ansaldi.
Orta saha: Manuel Lanzini, Ricardo Centurion, Maximilano Meza, Lucas Biglia, Guido Pizarro, Enzo Perez, Ever Banega, Giovani Lo Celso, Leonardo Paredes, Rodrigo Battaglia, Angel di Maria, Cristian Pavon, Pablo Perez.
Forvet: Paulo Dybala, Diego Perotti, Lionel Messi, Sergio Agüero, Gonzalo Higuain, Lautaro Martinez, Mauro Icardi
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