Arel Üniversitesi Büyükçekmece: 109-69
SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Mehmet Şahin, Alper Özgök, Özge ŞentürkANADOLU EFES: Doğuş Balbay 9, Beaubois 16, Tolga Geçim 6, Singleton 15, Pleiss 6, Buğrahan Tuncer 5, Sertaç Şanlı 11, Yiğitcan Saybir 13, Ömer İlyasoğlu 2, Mustafa Kurtuldum 12, Micic 7, Anderson 7AREL ÜNİVERSİTESİ...
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SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Alper Özgök, Özge ŞentürkANADOLU EFES: Doğuş Balbay 9, Beaubois 16, Tolga Geçim 6, Singleton 15, Pleiss 6, Buğrahan Tuncer 5, Sertaç Şanlı 11, Yiğitcan Saybir 13, Ömer İlyasoğlu 2, Mustafa Kurtuldum 12, Micic 7, Anderson 7AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Hayes 14, Andrews 16, Eldridge 2, Deniz Kılıçlı 11, Upshaw 10, Mert Celep 6, Yiğit Abdullahoğlu, Cengizhan İvedi 4, Kerem Özkan 4, Arda Erdoğan 21'İNCİ PERİYOT: 22-12İLK YARI: 56-403'ÜNCÜ PERİYOT: 82-56
ING Basketbol Süper Ligi'nde 4'üncü haftanın kapanış karşılaşmasında Anadolu Efes, evinde konuk ettiği Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u rahat bir oyun sergilediği maçta 109-69 mağlup etti.
Bu sonuçla lacivert beyazlı takım, ligdeki üçüncü galibiyetini elde ederken, konuk ekip ise ligde oynadığı dördüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.