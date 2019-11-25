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Arda Turan o anları anlattı: Fatih Terim'i görünce...

Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan, Türk Telekom'da 1-0 kazandıkları Galatasaray maçından önce Fatih Terim'in elini öperek buzları eritmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

25.11.2019 10:56 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:23
Arda Turan o anları anlattı: Fatih Terim'i görünce...

Medipol forması giyen , 'da 1-0 kazandıkları Galatasaray maçından önce 'in elini öperek buzları eritmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.


Beyaz TV'nin sorularını yanıtlayan Arda Turan, yaptığı hareketi önceden planlamadığını ve Fatih Terim'i görünce bir anda geliştiğini ifade etti.


Arda Turan'ın açıklamaları şu şekilde;


"Bu durum önceden planladığım bir şey değildi. Anlık bir olaydı. Maçtan önce Fatih hocayı görünce gittim ve elini öptüm."

Kaynak: Hürriyet


Haber Videosu: Arda Turan o anları anlattı: Fatih Terim'i görünce...
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