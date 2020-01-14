: Arda Turan, kendisine takım bulması için ünlü menajer Mino Raiola'yı aradı

14.01.2020 12:36 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:41

Başakşehir ile yollarını ayıran, Galatasaray'a dönüşünde ise somut adımlar atılmayan Arda Turan, Barcelona ile olan sözleşmesini tamamlama sürecine girmişti.

Milli futbolcunun, 'süper menajer' olarak bilinen Mino Raiola ile telefonda görüştüğü ve takım bulmasını istediği iddia edildi.

The Guardian gazetesinden Jonathan Liew, ikili arasındaki telefon görüşmesinin kayıtlarını yayınladı.

İşte Arda Turan ile Raiola arasında geçtiği iddia edilen konuşmanın tüm detayları;

Mino Raiola'nın telefonun gece 1'de çalması şaşırtıcı bir şey değil. Dünyanın en ünlü menajerlerinden biri olduğu için her türlü garip saatte telefonu çalabilirdi. Genellikle telefonunun o saatte çalması, futbolcuların pratik çözüm gerektiren sorunları için olurdu ancak bu kez durum farklıydı.

Mario Balotelli ile evde oturup televizyon izlerken Raiola'nın bir anda telefonu çaldı. Bilinmeyen bir numaraydı.

"MERHABA, BEN ARDA. YENİ BİR KULÜBE İHTİYACIM VAR"

Arayan kişi, "Merhaba, ben Arda" dedi. Raiola biraz düşündükten sonra "Arda kim?" diye cevap verdi. Bu cevap sonrası Arda, "Nasıl yani? Ben Arda Turan. Bak Mino. Saatin geç olduğunu biliyorum ama yardımına ihtiyacım var. Bunu yapabilecek tek kişi sensin ve benim bir kulübe ihtiyacım var" dedi.

Raiola, en başta sert konuşma niyetindeydi ancak Arda Turan'ın sesindeki çaresizliği duyduktan sonra yumuşadı ve "Ama zaten senin bir kulübün var. Barcelona'dasın" dedi.

Arda Turan ise, "Barcelona'ya geri dönmeyeceğim" dedi. Raiola, "Seni istemiyorlar mı?" diye sorunca Arda, "Ben onları istemiyorum. Barcelona ile aramda olanları biliyorsun. Bana gerçek bir şans vermek istemediler. Bir değişikliğe ihtiyacım var, yeni bir başlangıca" diye yanıt verdi.

"TRAJİK BİR GİDİŞAT DEĞİL Mİ?"

"Tamam, bir bakalım" diyerek ajandasını açan Raiola, "Arda Turan. 32 yaşında. Atletico Madrid'de 178 maç oynamış, 22 gol atmış. Barcelona'da 55 maç oynamış, 15 gol atmış. Son kulübü, Başakşehir. 42 maçta 2 gol attığı ve silahlı olaya karıştıktan kısa bir süre sonra yollarının ayrıldığı kulüp. Bu trajik bir kariyer gidişat değil mi?" bilgilerini milli futbolcuya aktardı.

Bu bilgiler karşısında şaşıran Arda, " Bunların hepsini ezbere mi biliyordun?" deyince Raiola, "Evet. Silahlı olay hakkında konuşmak ister misin?" diye sordu. Arda "Pek sayılmaz" diye yanıt verince Raiola, olayın detaylarını anlattı. Bu bilgiler sonrası Arda Turan, "Hikayede bazı boşluklar var" dedi.

"MENAJER MİSİN, YARGIÇ MI?"

Arda'nın yanıtı sonrası Raiola, "Peki bir hakeme saldırmaktan dolayı 16 maç ceza aldığını konuşsak" diye sordu, Arda ise "Ceza 10 maça düşürüldü" şeklinde yanıt verdi. Raiola sonrasında Bilal Meşe ile yaşadığı tartışmayı gündeme getirerek, "Milli takımdayken bir gazetecinin boğazına sarılma olayın hakkında ne diyorsun?" diye sorunca Arda konuyu değiştirdi ve "Bak, Ocak ayında bir kulübe ihtiyacım var. Menajer misin yoksa yargıç mı?" diye sordu.

"SEN ÖFKELİ BİRİSİN"

Raiola Arda'nın bu sorusuna, "İkisi de. Mesele şu ki, kulüpler artık aileye dair ürünler de satıyor. Mumbai'de yaşayan bir anne, oğluna Barcelona ya da Real Madrid forması almak isterken karar vermek zorunda. Ya da Çin'de bir televizyon kanalı, hangi takımın maçını yayınlayacağına karar verirken sadece sahaya bakmıyor artık. Sen sinirli birisin. Öfke bazen iyidir. Tüm büyük oyuncuların içinde agresiflik vardır ama öfkeyi kendi lehine çevirmelisin. Sana bir soru sorayım. Futbolu seviyor musun?" diye yanıt verdi.

Arda ise, "Benimle dalga mı geçiyorsun? Tabi ki seviyorum" ifadeleriyle yanıtladı.

ZLATAN IBRAHIMOVIC ÖRNEĞİ

"Bu soruyu soruyorum çünkü herkes aynı düşünmüyor" diyen Raiola, "Herkes futbolu sevdiğini söyler ancak asıl sevdikleri şöhret, para ve ihtişamdır. Sevdikleri tek şey, futbolcunun sahip olduklarına sahip olabilmek. Herkes Zlatan Ibrahimovic'in baş belası olduğunu düşünür ancak futbolu ne kadar sevdiğini bilmez. Bu yüzden, 38 yaşında olmasına rağmen hala sahada" ifadelerini kullandı.

"Bunu ben de yapabilirim" diyerek Raiola'ya yanıt veren Arda, "5 yıldır çok az oynadım. Bacaklarım hala sağlam ve oyunu aynı şekilde okuyabiliyorum. Eğer fit hale gelir ve bunu gösterme şansım olursa, hepsini sahaya yansıtabilirim" şeklinde konuştu.

"FUTBOL, KİŞİSEL İNTİKAM ARACIN HALİNE GELDİ"

Arda'nın bu sözlerine "Sorun da tam olarak bu" diyerek yanıt vermeye başlayan Raiola, "Simeone'ye, kafasındaki rol için yanlış oyuncu olmadığını göstermek istedin. Barcelona'da Messi ve Neymar kadar iyi olabileceğini kanıtlamak istedin. Sonra onlara, seni Türkiye'ye gönderme kararının yanlış olduğunu göstermek istedin. Şimdi de futbol kariyerinin bittiğini düşünenlere bir şeyler göstermek istiyorsun. Futbol, sizin kişisel intikam aracınız haline geldi" diyerek Arda'ya tepki gösterdi.

"TEK KULLANIMLIKSINIZ"

Raiola'nın bu sözlerine Arda Turan sessiz kaldı. Sözlerine devam eden Raiola, "Bu oyun seni test eder, kırar. Barcelona'ya gittiğinde, 6 ay boyunca kulübede oturmanın nasıl bir şey olduğunu düşünmediğimi mi sanıyorsun? Herkes futbolcuların yıldız olduğunu söyler ancak sizler küçük adamlarsınız. Tek kullanımlıksınız. 10 yıl sonra Barcelona, hala Barcelona olarak kalacak. Sen, sadece bir dönemler iyi oynayan Arda Turan olarak kalacaksın. Bu yüzden futbolu sevip sevmediğini sordum. Çünkü futbola geri dönmek ve yeniden zirveye çıkmak istiyorsanız, onu çok sevmeniz gerekiyor" diyerek Arda'yı eleştirmeye devam etti.

"SENİN İÇİN EVERTON'I ARAYACAĞIM"

Arda'nın, bu sözler karşısında sessizliği bir süre daha devam etti. Daha sonrasında konuşma yumuşadı ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulundular. Telefonu kapatırken Raiola Arda'ya, "Senin için Everton'ı arayacağım" dedi ve konuşma sona erdi.

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