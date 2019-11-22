Arda Turan ıslıklandı

22.11.2019 22:38 | Son Güncelleme: 22.11.2019 22:43

Eski takımı Galatasaray'a karşı oynayan Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan, oyuna girdikten sonra sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı.



Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan, eski takımı Galatasaray'a karşı forma giydi. Mücadeleye yedek başlayan Turan, 87. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil oldu. 32 yaşındaki futbolcu oyuna girdiği sırada sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA