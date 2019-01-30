Arda Turan'ın Gizlilik Talebine Mahkemeden Ret
Mahkeme, Berkay Şahin'i darp etmekten yargılanan Arda Turan'ın avukatlarının gizlilik talebini reddetti.
Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin ilk duruşma başladı.
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Arda Turan'ın avukatları duruşmanın içeriğinin yasaklanması talebinde bulundu. Berkay Şahin ve eşi Özlem Şahin ise bu talebin reddini talep etti. Mahkeme Arda Turan'ın talebini reddederek savunmasını sordu.
NELER YAŞANMIŞTI?
Arda Turan ve Berkay Umut Evirgen'in işletmeciliği yaptığı mekanda birbirine girmişti. İddialara göre Arda Turan, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i taciz etmişti. Arda Tura'nın eşini taciz ettiğini öğrenen Berkay futbolcuyla konuşmak istemişti. Ancak Arda Turan'la konuşmak isterken kavga büyümüş ve Berkay'ın burnu kırılmıştı.
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memleket işi gönül işi çekin fişi bitirin işiCevap Yaz Yayından Kaldır
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Tabancasını almadan mı gelmiş hayret :)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu millete ne anlatsan boş akıllanmaz,atalarımız ne güzel demiş "sen eşeğini sağlam kazığa bağla dost kara günde belli olur kurt yine yerse yer engel olamazsın" yani ders almalıyız bu iş metrobüse tıklım tıklım doluşmaya benzemez yer vermiyor kimse zaten karşıdan karşıya geçerken dikkat etmek lazımCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ARDA 3 YIL 6 AY CEZA ALACAK ..baskından ve infiale yol açacak tarzdan ateş etmekten ...........1 yılda RUHSATSIZ SİLAHTAN ...ve 6500 tl para cezası .................YAKLAŞIK 4 AY HAPİS YATIP ...denetime çıkacak ...Cevap Yaz Yayından KaldırSK...: bir dakika bile yatmaz , bırak yatmayı hapishane yolundan bile geçmez. . Berkay kırık burnunun karşılığı güzel bir reklam yapar, geliri artar, HERKES MUTLU BU OLAYDAN . .Tüm 56 yorumu okumak için tıklayınYayından Kaldır