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Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi resmen sona erdi

Milli futbolcu Arda Turan'ın 6 Temmuz 2015'te başlayan İspanyol devi Barcelona macerası 30 haziran 2020 itibarı ile resmen son buldu.

30.06.2020 10:11 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:23

2015 yılında Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon euro'ya transfer olan Arda Turan'ın Katalan ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran itibarı ile sona erdi.

İspanyol gazeteleri Arda Turan'ın Barcelona kariyerini "Her iki tarafın da bir an önce unutmak isteyeceği türden bir birliktelikti" olarak nitelendirirken 33 yaşındaki oyuncu artık bonservisi elinde bir futbolcu haline geldi.

Sport gazetesi Arda Turan için ayırdığı köşesinde her şeyin büyük umutlarla başladığını ve Turan'ın 6 ay oynamamayı göze alarak Barcelona forması giydiğini hatırlatarak beklentilerin özellikle saha dışı olaylar nedeniyle sona erdiğinin altını çizdi. Valverde yönetimindeki Barcelona'dan 2018 yılında ayrılık kararı alan Arda Turan Ocak ayında 2,5 yıllık anlaşma ile Başakşehir'e kiralanmıştı.

Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi resmen sona erdi

BARCELONA GERİ ÇAĞIRMADI

Başakşehir'deki kariyeri de beklenen sürenin dışında kalarak 2020 Ocak ayında sona ermiş ve Barcelona tarafından da idmanlara dahi çağrılmayan Arda Turan sözleşmesinin sona ermesini beklemişti ve o gün geldi çattı.

Arda Turan 33 yaşında ve 6 aydır herhangi bir takımla idmanlara katılmadan yeni transfer döneminin açılmasını bekliyor. Arda Turan geçtiğimiz devre arası transfer döneminde altyapısından yetiştiği Galatasaray kulübü ile anlaşmaya yaklaşmış ancak resmi imzalar atılmamıştı.

Arda Turan Barcelona kariyerinde formda olduğu dönemde çok da azımsanmayacak düzeyde forma şansı bulmuş ve çıktığı 55 maçta 15 gol 11 asist üretmişti.

Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi resmen sona erdi

ARDA TURAN'IN KARİYERİ

Galatasaray: 191 maç - 44 gol - 76 asist

Atletico Madrid: 178 maç - 22 gol - 32 asist

Barcelona: 55 maç - 15 gol - 11 asist

Başakşehir: 39 maç - 2 gol - 4 asist

Manisaspor: 15 maç - 2 gol - 2 asist

Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi resmen sona erdi
Haber Yorumları (3)
ANKARA: Kendiside sona ermiş halde...
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HAYLASS: Arda bence başarısız değildi, oynadığı maçlarda takım geneline göre fena performans da sergilemedi çoğu maçta. 55 maçta 15 gol 11 asist ile oynayan birine nasıl kötü denilebilir? Ağzıyla kuş tutsa bence yeni teknik heyet ile bir şekilde bu son olacaktı. İçten içe fırsat kollayanlar futbol dışında yaşananları iyi kullandığını düşünüyorum ve bu hususta tabi ki en büyük hata Arda''da. . .
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THE BY: boş ver kardeş liverpoola gidersin
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