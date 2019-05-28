Arda Turan için Inter iddiası!

Spor Toto Süper Ligi ikinci olarak bitiren Başakşehir'de sözleşmesi sona eren Arda Turan ile yollar ayrılıyor.

Barcelona'da teknik direktör Valverde'nin yeni sezon planlarında yer almayan tecrübeli futbolcu satış listesine koyuldu. Galatasaray ile de adı geçen Arda'ya İtalyan devi Inter'in talip olduğu öğrenildi.

Eğer Inter ile Barcelona anlaşırsa, Arda Turan yeniden eski günlerine dönmek için İtalyan ekibinin teklifine sıcak bakıyor.

Tümer Metin, Arda Turan'ın Inter'e transfer olması için ilginç bir yorumda bulundu. Metin, "Arda Turan Inter'e giderse, ben de yanında giderim. Milano'da güzel tatil yapılır." dedi.