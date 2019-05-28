Arda Turan için Inter iddiası!
Adı Galatasaray ile anılan Medipol Başakşehir'in futbolcusu Arda Turan için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Tümer Metin çıkan haberler sonrasında "Arda Turan Inter'e giderse, ben de yanında giderim. Milano'da güzel tatil yapılır." dedi.
Spor Toto Süper Ligi ikinci olarak bitiren Başakşehir'de sözleşmesi sona eren Arda Turan ile yollar ayrılıyor.
Barcelona'da teknik direktör Valverde'nin yeni sezon planlarında yer almayan tecrübeli futbolcu satış listesine koyuldu. Galatasaray ile de adı geçen Arda'ya İtalyan devi Inter'in talip olduğu öğrenildi.
Eğer Inter ile Barcelona anlaşırsa, Arda Turan yeniden eski günlerine dönmek için İtalyan ekibinin teklifine sıcak bakıyor.
Tümer Metin, Arda Turan'ın Inter'e transfer olması için ilginç bir yorumda bulundu. Metin, "Arda Turan Inter'e giderse, ben de yanında giderim. Milano'da güzel tatil yapılır." dedi.
YORUMLAR (8)
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eloğlu objektif davranır. her koşulda teklifi kabul etsin. çalışırsa neden olmasın. . burada kalırsa bitti. . ticarete devam. . gaz verdiler, gazeteciyi dövdürdüler.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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arda turan futbolcumuydu en son ne zaman futbol oynarken gördüğümü hatırlamıyorum. komik bi haber olmuşCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Arda boş biriCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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artik kendine gel ya. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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En kötüsü geride kalmış.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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