Arda Turan, Glasgow Rangers maçının kadrosundan çıkarıldı

Galatasaray, koronavirüs testi negatif çıkan Arda Turan'ın gribal enfeksiyon nedeniyle UEFA Avrupa Ligi play off turunda oynanacak Glasgow Rangers maçının kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Koronavirüs testi negatif çıkan Arda Turan, gribal enfeksiyon nedeniyle Glasgow Rangers maçı kadrosundan çıkarıldı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından, Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bu sabah (29 Eylül Salı) yapılan Covid-19 PCR testleri negatif sonuçlanmıştır. Covid-19 PCR test sonucu negatif ve çekilen akciğer tomografisi temiz olan Arda Turan, gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikâyeti nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rangers maçı için Glasgow'a gidecek olan kafilemizde yer almayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

ZORLU KARŞILAŞMA PERŞEMBE GÜNÜ

Glasgow Rangers ile Galatasaray arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi play off maçı 1 Ekim perşembe günü saat 21.45'te başlayacak.