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Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur

Birçok kez adı Galatasaray ile anılan milli futbolcu Arda Turan, sarı kırmızılı kulübe transferiyle ilgili soruya "Fatih Hoca ne derse o olur" yanıtını verdi.

10.06.2020 18:51 | Son Güncelleme: 10.06.2020 19:26

Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili TGRT Haber'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Spor Spikeri Sabri Ugan'ın "Galatasaray planlarının neresinde?" sorusuna karşılık Turan, "Fatih Hoca ne derse o olur" yanıtını verdi.

Birçok kez adı Galatasaray ile anılan Arda Turan'ın devre arasında sarı kırmızılı kulübe transferi konuşuluyordu. Teknik direktör Fatih Terim kadroda gormek istediği milli futbolcuya, başkan Mustafa Cengiz'den veto gelmişti.

2006-2011 yılları arasında Galatasaray forması giyen ve sarı kırmızılı kulüpte kaptanlığa kadar yükselen Arda Turan son olarak Süper Lig'de Medipol Başakşehir'in kadrosunda yer alıyordu.

Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur
Haber Yorumları (1)
REYİZ: iyicene ufalttın kendini, çok yazık.
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