SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Arda Turan: Fatih Terim'le konuştum, sesi gayet iyi geliyordu - Spor
Koronavirüs, Fatih Terim, Başakşehir, Arda Turan, Spor

Arda Turan: Fatih Terim'le konuştum, sesi gayet iyi geliyordu

Arda Turan, koronavirüs testi pozitif çıkan eski hocası Fatih Terim hakkında "Hocamın yeri her zaman çok ayrıdır. Kendisiyle ile konuşma fırsatım oldu sesi gayet iyi geliyordu." ifadelerini kullandı.

25.03.2020 09:51 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:21
Arda Turan: Fatih Terim'le konuştum, sesi gayet iyi geliyordu

Ara transfer döneminde Medipol Başakşehir ile sözleşmesini feshettikten sonra hiçbir kulüple anlaşmayan Arda Turan, TRT SPOR'da gündeme dair soruları yanıtladı.

Arda, koronavirüs testi pozitif çıkan Fatih Terim hakkında, "Fatih Terim'in yeri her zaman çok ayrıdır. Hemen döneceğine inanıyorum. Fatih Terim ile konuşma fırsatım oldu, sesi gayet iyi geliyordu. Motivasyonu yüksekti." dedi.

"OYNAYABİLECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Geleceği ve duran spor ortamı ile ilgili gelen soruya Arda, "Bu ülkenin en iyi oyuncularından biri olarak oynayabileceğimi düşünüyorum. Sahada olmak önemli ama her şeyden önce sağlık gelir" cevabını verdi.

EVDE KAL ÇAĞRISI

"#EvdeKal" çağrısını yineleyen tecrübeli futbolcu, "En önemli şey hep beraber evde kalıp kurallara uymak" açıklamasını yaptı.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Koronavirüs testi için hastaneye giden Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun dileklerini ileten milli oyuncu, "Bu ülkenin en iyi oyuncularından biri olarak oynayabileceğimi düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Arda Turan: Fatih Terim'le konuştum, sesi gayet iyi geliyordu

Haberin Videosu:

Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan: Fatih Terim'le konuştum, sesi gayet iyi geliyordu

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

G.Saray'da 3. koronavirüs paniği: Evimde karantinadayım Spor
G.Saray'da 3. koronavirüs paniği: Evimde karantinadayım
Play-off iddialarına, Nihat Özdemir'den çarpıcı yanıt Spor
Play-off iddialarına, Nihat Özdemir'den çarpıcı yanıt
Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim'den ilk mesaj Spor
Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim'den ilk mesaj
Saracchi'den koronavirüs sözleri: Lig oynansa hepimiz kapabilirdik Spor
Saracchi'den koronavirüs sözleri: Lig oynansa hepimiz kapabilirdik
Böylesi görülmedi! Milli takım oyuncusunu fidye için kaçırdılar Spor
Böylesi görülmedi! Milli takım oyuncusunu fidye için kaçırdılar
Koronavirüse yakalanan hakem var mı? MHK Başkanı açıkladı Spor
Koronavirüse yakalanan hakem var mı? MHK Başkanı açıkladı
Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, koronavirüsü yendi
Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, koronavirüsü yendi
Merve Terim'den Fatih Terim paylaşımı: Kanıma dokunuyor, teker teker hesap sormak istiyorum
Merve Terim'den Fatih Terim paylaşımı: Kanıma dokunuyor, teker teker hesap sormak istiyorum
Selçuk İnan'dan duygusal Fatih Terim mesajı: Hocam biz bu yolda birlikte yürüdük
Selçuk İnan'dan duygusal Fatih Terim mesajı: Hocam biz bu yolda birlikte yürüdük
Fenerbahçeli Vedat Muriç'ten Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı
Fenerbahçeli Vedat Muriç'ten Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı
Fenerbahçe, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e transfer teklifinde bulundu
Fenerbahçe, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e transfer teklifinde bulundu
AFAD, Fatih Terim'e hakaret eden şahsı Gönüllülük Sistemi'nden çıkardı
AFAD, Fatih Terim'e hakaret eden şahsı Gönüllülük Sistemi'nden çıkardı
Linnes'in eşi Elisabeth Haugen: Norveç'e dönmek istiyorum
Linnes'in eşi Elisabeth Haugen: Norveç'e dönmek istiyorum
Son Dakika: Trabzonspor'un koronavirüs testleri negatif çıktı
Son Dakika: Trabzonspor'un koronavirüs testleri negatif çıktı
Milli boksör Serhat Güler'de koronavirüs bulgusuna rastlanmadı
Milli boksör Serhat Güler'de koronavirüs bulgusuna rastlanmadı
Arda Turan: Fatih Terim dimdik ayakta
Arda Turan: Fatih Terim dimdik ayakta
Çağdaş Atan'ın koronavirüs testi negatif çıktı
Çağdaş Atan'ın koronavirüs testi negatif çıktı
Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd'dan Donald Trump'ın ülkeye dönün çağrısına yanıt
Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd'dan Donald Trump'ın ülkeye dönün çağrısına yanıt
Test yaptıran Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, hastaneye yatırıldı
Test yaptıran Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, hastaneye yatırıldı
BB Erzurumspor'un eski oyuncusu Yusuf Duruk, şehit oldu
BB Erzurumspor'un eski oyuncusu Yusuf Duruk, şehit oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Fatih Terim'i aradı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Fatih Terim'i aradı
Fenerbahçe'nin Ozan Tufan ve Vedat Muriç planı suya düştü
Fenerbahçe'nin Ozan Tufan ve Vedat Muriç planı suya düştü
Cevat Prekazi'den Tümer Metin'e tepki
Cevat Prekazi'den Tümer Metin'e tepki
Mustafa Cengiz ve Kaan Kançal koronavirüs testine girdi, Yusuf Günay 24 saat hastanede tutulacak
Mustafa Cengiz ve Kaan Kançal koronavirüs testine girdi, Yusuf Günay 24 saat hastanede tutulacak
Fernando Muslera, Erdoğan'ı eleştirdiği iddia edilen sözlere açıklık getirdi
Fernando Muslera, Erdoğan'ı eleştirdiği iddia edilen sözlere açıklık getirdi
Son Dakika: Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır
Son Dakika: Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır
Vicky Wright, koronavirüsle mücadele için eski mesleği hemşireliğe geri döndü
Vicky Wright, koronavirüsle mücadele için eski mesleği hemşireliğe geri döndü
2020 Tokyo Olimpiyatları, koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelendi
2020 Tokyo Olimpiyatları, koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelendi
Hulk, eski eşinin yeğeni Camila ile dünya evine girdi
Hulk, eski eşinin yeğeni Camila ile dünya evine girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Engin Özkoç Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı
Magazin Seda Sayan Seda Akgül Seren Serengil Olga Kurylenko
Spor Tamer Tuna Bülent Uygun Nihat Özdemir Radamel Falcao Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Türk Polis Ak Parti
Şu an buradasınız: Arda Turan: Fatih Terim'le konuştum, sesi gayet iyi geliyordu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 10:24:33. #1.14#
title