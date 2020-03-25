Arda Turan: Fatih Terim'le konuştum, sesi gayet iyi geliyordu Arda Turan, koronavirüs testi pozitif çıkan eski hocası Fatih Terim hakkında "Hocamın yeri her zaman çok ayrıdır. Kendisiyle ile konuşma fırsatım oldu sesi gayet iyi geliyordu." ifadelerini kullandı.

Ara transfer döneminde Medipol Başakşehir ile sözleşmesini feshettikten sonra hiçbir kulüple anlaşmayan Arda Turan, TRT SPOR'da gündeme dair soruları yanıtladı.

Arda, koronavirüs testi pozitif çıkan Fatih Terim hakkında, "Fatih Terim'in yeri her zaman çok ayrıdır. Hemen döneceğine inanıyorum. Fatih Terim ile konuşma fırsatım oldu, sesi gayet iyi geliyordu. Motivasyonu yüksekti." dedi.

"OYNAYABİLECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Geleceği ve duran spor ortamı ile ilgili gelen soruya Arda, "Bu ülkenin en iyi oyuncularından biri olarak oynayabileceğimi düşünüyorum. Sahada olmak önemli ama her şeyden önce sağlık gelir" cevabını verdi.

EVDE KAL ÇAĞRISI

"#EvdeKal" çağrısını yineleyen tecrübeli futbolcu, "En önemli şey hep beraber evde kalıp kurallara uymak" açıklamasını yaptı.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Koronavirüs testi için hastaneye giden Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun dileklerini ileten milli oyuncu, "Bu ülkenin en iyi oyuncularından biri olarak oynayabileceğimi düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.