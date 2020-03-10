SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Arda Turan'dan halı saha açıklaması: Becerebilene tavsiye ederim - Spor
Arda Turan, Başakşehir, Futbol, Spor

Arda Turan'dan halı saha açıklaması: Becerebilene tavsiye ederim

Halı sahadaki görüntüleri gündem olan Arda Turan, "Hayatım boyunca halı saha, ayak tenisi, futbol topuyla ilgili hangi oyun varsa oynadım, oynarım. Becerebilene tavsiye ederim" açıklamasında bulundu.

10.03.2020 17:59 | Son Güncelleme: 10.03.2020 18:10
Arda Turan'dan halı saha açıklaması: Becerebilene tavsiye ederim

Medipol Başakşehir ile yollarını ayırdıktan sonra adı uzun süre Galatasaray ile anılan ancak altyapısından yetiştiği kulübe transferi gerçekleşmeyen Arda Turan'ın halı sahada maç yaptığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

Eleştirilerin hedefi olan Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisini eleştirenlere yanıt verdi. Arda, "Hayatım boyunca halı saha, ayak tenisi, futbol topuyla ilgili hangi oyun varsa oynadım, oynarım. Yeni bir şey değil. Çok da severim, becerebilene tavsiye de ederim"paylaşımında bulundu.

İşte o paylaşım:

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
Arda Turan'dan halı saha açıklaması: Becerebilene tavsiye ederim

Haberin Videosu:

Barcelona'lı Arda Turan'dan halı saha açıklaması

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama Spor
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu! Spor
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu!
Bir ilimizde koronavirüs alarmı! Umre'den dönen vatandaş karantinada Spor
Bir ilimizde koronavirüs alarmı! Umre'den dönen vatandaş karantinada
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu Spor
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu
Cumhurbaşkanlığı'ndan milyonları ilgilendiren koronavirüs kararnamesi Spor
Cumhurbaşkanlığı'ndan milyonları ilgilendiren koronavirüs kararnamesi
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! Benzin ve motorinde tarihi indirim Spor
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! Benzin ve motorinde tarihi indirim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Ali Babacan James Jeffrey Charles Michel Süleyman Soylu
Magazin Emrah Nur Dan Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Sergen Yalçın Hikmet Karaman Radamel Falcao Fatih Karagümrük
Daha Fazla Rusya Kadın Petrol İtalya
Şu an buradasınız: Arda Turan'dan halı saha açıklaması: Becerebilene tavsiye ederim - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 18:36:25. #1.15#