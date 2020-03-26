Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı: Zaten dokunsalar ağlayacağım Arda Turan, koronavirüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili duygusal bir paylaşım yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla birlikte geçmiş olsun mesajı yayınlayan ilk isimlerden biri olan Arda Turan'ın paylaşımları devam ediyor. Yıldız isim son olarak EURO 2008'de oynanan İsviçre-Türkiye maçlarından kareler paylaştı ve Fatih Terim'e mesaj yolladı. İşte Arda Turan'ın paylaşımları: Kaynak: Hürriyet