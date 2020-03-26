Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı: Zaten dokunsalar ağlayacağım
Arda Turan, koronavirüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili duygusal bir paylaşım yaptı.
26.03.2020 21:47 | Son Güncelleme: 26.03.2020 22:06
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla birlikte geçmiş olsun mesajı yayınlayan ilk isimlerden biri olan Arda Turan'ın paylaşımları devam ediyor. Yıldız isim son olarak EURO 2008'de oynanan İsviçre-Türkiye maçlarından kareler paylaştı ve Fatih Terim'e mesaj yolladı.
İşte Arda Turan'ın paylaşımları:
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Hürriyet