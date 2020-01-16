Arda Turan, Boca Juniors'a transfer oluyor iddiası
Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden Arda Turan ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Arjantin basını, Arda Turan için menajerlerin, Boca Juniors ile temasa geçtiğini yazdı.
Başakşehir ile sözleşmesini feshettikten sonra kendine takım aramaya başlayan Arda Turan ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basınından TyC Sport'un haberine göre Arda Turan için menajerler, Boca Juniors ile temasa geçti. Tecrübeli oyuncu, Boca Juniors'ta oynamak istiyor.
FLAMENGO VE PALMEİRAS İLE DE ADI GEÇMİŞTİ
Arda Turan'ın ismi geçtiğimiz günlerde diğer Latin Amerika ekipleri Flamengo ve Palmerias ile de anılmıştı. Arda kendisine takım bulamazsa sezon sonuna kadar Barcelona forması giyecek.
Haber Videosu: Arda Turan, Boca Juniors'a transfer oluyor iddiası
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yazık oldu çok sevilendin ne güzel eski mahallende kahveye gidip eski arkadaşlarınla vakit geçirip tv ekranlarında görünce helal olsun bu adam asla şımarmaz dedik sonra ne oldu nakavt hep öyle kalsaydın keşke artık nereye gidersen git herkes o eski mütevazi Ardayı arayacak kimse bulamayacak ve en önemlisi sendeCevap Yaz Yayından Kaldır
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brezilyalılar. bizim gibi enayi değiller. yabancı futbolculara ödeme yapmazlar. hele arda yı 3. amatör kümede bile oynatmazlar.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Arjantin ve brezilya hızlı top oynar adamlar 90 dakika koşar ve arda yürür :))Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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ARDA DÜSMANLARI HADI YINE IYISINIZ SIZE FIRSAT DÜSTÜ VURUN ABAKLIYA . . HADI YA NE DURUYORSUNUZ HOKKABAZLAR HADIIIICevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
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La adami istemiyen siz degil misiniz..bizim icin bittin diyende sizdiniz4 1 Yayından Kaldır