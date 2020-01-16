: Arda Turan, Boca Juniors'a transfer oluyor iddiası

16.01.2020 20:08 | Son Güncelleme: 16.01.2020 20:14

Başakşehir ile sözleşmesini feshettikten sonra kendine takım aramaya başlayan Arda Turan ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basınından TyC Sport'un haberine göre Arda Turan için menajerler, Boca Juniors ile temasa geçti. Tecrübeli oyuncu, Boca Juniors'ta oynamak istiyor.

FLAMENGO VE PALMEİRAS İLE DE ADI GEÇMİŞTİ

Arda Turan'ın ismi geçtiğimiz günlerde diğer Latin Amerika ekipleri Flamengo ve Palmerias ile de anılmıştı. Arda kendisine takım bulamazsa sezon sonuna kadar Barcelona forması giyecek.

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