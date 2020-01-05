Arda Turan, Başakşehir'in kamp kadrosunda yer almadı
Medipol Başakşehir, Arda Turan kararını verdi. Son dakika haberine göre Arda Turan, Medipol Başakşehir'in devre arası kamp kadrosunda yer almadı.
Şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Başakşehir, Arda Turan defterini kapattı.
Sezon arası çalışmaları için Antalya'ya giden Başakşehir'de Arda Turan, kamp kadrosuna dahil edilmedi. Barcelona ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşması olan Başakşehir'in sözleşmesini feshetme kararı aldığı belirtildi.
BARCELONA BEDELSİZ BIRAKMAYA HAZIR
Adı Galatasaray ile de anılan ancak sarı-kırmızılıların transferini kesin bir dille yalanladığı Arda Turan için Barcelona'nın bedelsiz ayrılık planını uygulamaya hazır olduğu belirtildi.
2 sezondur Başakşehir kadrosunda yer alan 32 yaşındaki oyuncu, 39 maçta sahaya çıktı ve 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
Haber Videosu: Arda Turan, Başakşehir'in kamp kadrosunda yer almadı
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gs ne nazlanıyor arda gibi futbolcularımı varCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Anadolu da Amatör takımlar seyircisinden daha az (son maç ta 750 seyirci) seyirci ve gişe hasılatı olan bir takım ??? Kim veya kimler tarafından hangi amaçla BESLENİYOR ? Bu karanlık durum hiç aydınlatılmayacak mı ?Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Bin kişi bir araya gelse bu kenar mahallelinin kendisine verdiği zararı veremez.parası olabilir ama hiç bir zaman kimsenin yanında yeri olmaz.nereden nerere....!!!Cevap Yaz Yayından Kaldır