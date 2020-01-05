: Arda Turan, Başakşehir'in kamp kadrosunda yer almadı

05.01.2020 13:08 | Son Güncelleme: 05.01.2020 13:14

Şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Başakşehir, Arda Turan defterini kapattı.

Sezon arası çalışmaları için Antalya'ya giden Başakşehir'de Arda Turan, kamp kadrosuna dahil edilmedi. Barcelona ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşması olan Başakşehir'in sözleşmesini feshetme kararı aldığı belirtildi.

BARCELONA BEDELSİZ BIRAKMAYA HAZIR

Adı Galatasaray ile de anılan ancak sarı-kırmızılıların transferini kesin bir dille yalanladığı Arda Turan için Barcelona'nın bedelsiz ayrılık planını uygulamaya hazır olduğu belirtildi.

2 sezondur Başakşehir kadrosunda yer alan 32 yaşındaki oyuncu, 39 maçta sahaya çıktı ve 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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