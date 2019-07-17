Arda Turan'a Galatasaray'dan kötü haber!

Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Arda Turan'ın yıldızının parladığı Galatasaray'a dönme hayalleri suya düştü.

GÜMÜŞDAĞ: GİTMEK İSTERSEN ZORLUK ÇIKARMAYIZ

Sabah'ta yer alan habere göre; Emre Belözoğlu'na Fenerbahçe'ye gitmesi için izin veren Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda'ya da "Galatasaray seni isterse zorluk çıkarmayız" dedi. Ancak sarı-kırmızılıların bu transferi düşünmediği öğrenildi.

Arda'nın oynadığı bölgede Jimmy Durmaz, Ryan Babel ve Sofiane Feghouli gibi altrentifları olan Cimbom'un yıldız futbolcuya olumsuz yanıt verdiği ifade edildi.