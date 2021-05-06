"Arda Turan'a aşıktım" diyen dizi oyuncusu Bahar Şahin, gönlünü Beşiktaşlı Dorukhan'a kaptırdı

Beşiktaş'ın futbolcusu Dorukhan Toköz, son zamanlarda yıldızı parlayan dizi ve sinema oyuncusu Bahar Şahin ile aşk yaşıyor. 24. yaş gününü kutlayan oyuncu Bahar Şahin, sosyal medya hesabından sevenlerinin kutlama mesajlarını paylaştı. Peş peşe paylaşımlar yapan oyuncu, Beşiktaşlı milli futbolcu Dorukhan Toköz'le bir fotoğrafını paylaşarak "Aşklandık" notunu düşünce ortalık adeta karıştı. Şahin, kısa süre sonra bu paylaşımı kaldırdı. Şahin, bir süre önce, "Küçükken Arda'ya aşıktım" demişti.

24 yaşındaki futbolcu ve oyuncunun, ilk fotoğrafı da sosyal medyada kısa sürede yayılmaya başladı. Instagram'dan birbirini takip etmeyen ikilinin, ilişkilerinin ise yeni başladığı öğrenildi. Şahin ve Toköz, fotoğrafın ortaya çıkmasından kısa süre sonra sosyal medyanın en çok konuşulan isimler arasında yer aldı ve paylaşımını yayından kaldırdı. Genç oyuncu Bahar Şahin, bir dergiye verdiği röportajda, küçükken futbolcu Arda Turan'a aşık olduğunu söylemişti.

"ARDA'YA AŞIKTIM"

Genç oyuncu Bahar Şahin, bir dergiye verdiği röportajda, küçükken futbolcu Arda Turan'a aşık olduğunu söylemişti. Koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu da söyleyen Bahar Şahin "Çünkü küçükken Arda Turan'a aşıktım" açıklamasında bulunmuştu.