Arda'nın St. Johnstone maçı performansı Galatasaray taraftarını çok öfkelendirdi! Paylaşımlar 15 bini geçti

Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında St. Johnstone'le karşılaşan Galatasaray'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Turan'a taraftarlardan büyük tepki var. Sahada etkisiz bir görüntü çizen deneyimli futbolcuya sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada tepki gösterdi.

Galatasaray, İstanbul'da 1-1 berabere biten maçın rövanşında İskoçya'da St. Johnstone'la karşılaşıyor. Ucunda Avrupa Ligi play-off bileti olan mücadelede sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Turan'a performansı sonrası büyük tepki gösterdi.

TARAFTARLAR YERİN DİBİNE SOKTU

Sahada etkisiz bir görüntü çizen ve formsuzluğu göze çarpan deneyimli futbolcu, taraftarların büyük tepkisini çekti. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada Arda için 15 binden fazla paylaşım yaparken, tecrübeli futbolcunun oyundan çıkarılması gerektiği savunuldu.