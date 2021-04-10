Arda maçın hakemini Yedlin'in vahim görüntüsüyle vurdu: Yer çekiminden olmuş
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Arda maçın hakemini Yedlin'in vahim görüntüsüyle vurdu: Yer çekiminden olmuş

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Galatasaray'ın Karagümrük'le 1-1 berabere kaldığı karşılaşmadan sonra maçın hakemi Ali Palabıyık'a büyük tepki var. Sarı-kırmızılıların kaptanı Arda Turan, DeAndre Yedlin'in sakatlandığı pozisyonda Lens'e direkt kırmızı kart verilmemesini eleştirdi. Turan, Yedlin'in koltuk değnekli fotoğrafını paylaşıp, "Kırmızı kart yok. Yer çekiminden dolayı olmuş" notunu düştü.

Galatasaray'ın Karagümrük'le oynadığı maçta DeAndre Yedlin, Lens'in sert müdahalesi sonrasında sakatlanarak oyundan çıktı. Pozisyon sonrasında hakem Ali Palabıyık'a büyük tepki vardı. Sarı-kırmızılıların kaptanı Arda Turan'da maç sonunda Yedlin'in koltuk değnekli fotoğrafını paylaşarak tepki gösterdi.

"YER ÇEKİMİNDEN OLMUŞ"

Arda Turan maç sonunda DeAndre Yedlin'in fotoğrafını paylaşarak, "Kırmızı kart yok. Yer çekiminden dolayı olmuş" notunu düştü.

Arda maçın hakemini Yedlin'in vahim görüntüsüyle vurdu: Yer çekiminden olmuş
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Ali Gülhan
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 22:01:50. #1.15#
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