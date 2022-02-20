Arda Güler'in mutluluğuna diyecek yok! Mest olduğu tezahüratı canlı yayında paylaştı

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. İlk kez sarı-lacivertli formayla bir maçta ilk 11'de başlayan 16 yaşındaki Arda Güler karşılaşmanın ardından duygularını paylaştı.

"ALLAH NASİP ETTİ"

Arda Güler "Çok mutluyum. Taraftarlarımız 'Arda, Arda' dedi. Çok mutlu oldum. 3 sene önce Fenerbahçe'ye geldim. Allah nasip etti, tam 3 sene sonra ilk 11 çıktım. Takım olarak galibiyet için elimizden geleni yaptık ve kazandık." ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLUKTAN BERİ FENERBAHÇELİYİM"

16 yaşındaki futbolcu ayrıca, "Çocukluktan beri Fenerbahçeliyim. Kadroda kaliteli isimler var. Onlardan öğreniyorum, sahada da yapıyorum." dedi.

"HERKESTEN BİR ŞEYLER ÖĞRENMEYE ÇALIŞIYORUM"

Örnek aldığı futbolcuları da sayan Arda, "Herkesten bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Bruno Fernandes, Mesut Özil..." ifadelerini kullandı.

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