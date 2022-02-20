Arda Güler'in mutluluğuna diyecek yok! Mest olduğu tezahüratı canlı yayında paylaştı
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Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki yıldızı Arda Güler, Hatayspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. İlk 11'de forma giyme şansı bulan genç yetenek, "Çok mutluyum. Taraftarlarımız 'Arda, Arda' dedi. Çok mutlu oldum. 3 sene önce Fenerbahçe'ye geldim. Allah nasip etti, tam 3 sene sonra ilk 11 çıktım." dedi. Öte yandan kendisine örnek aldığı futbolcuları sayan Arda, "Herkesten bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Bruno Fernandes, Mesut Özil." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. İlk kez sarı-lacivertli formayla bir maçta ilk 11'de başlayan 16 yaşındaki Arda Güler karşılaşmanın ardından duygularını paylaştı.
Arda Güler "Çok mutluyum. Taraftarlarımız 'Arda, Arda' dedi. Çok mutlu oldum. 3 sene önce Fenerbahçe'ye geldim. Allah nasip etti, tam 3 sene sonra ilk 11 çıktım. Takım olarak galibiyet için elimizden geleni yaptık ve kazandık." ifadelerini kullandı.
16 yaşındaki futbolcu ayrıca, "Çocukluktan beri Fenerbahçeliyim. Kadroda kaliteli isimler var. Onlardan öğreniyorum, sahada da yapıyorum." dedi.
Örnek aldığı futbolcuları da sayan Arda, "Herkesten bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Bruno Fernandes, Mesut Özil..." ifadelerini kullandı.