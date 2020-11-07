Aracına 50 liralık antifriz eklemeyen sürücüleri 8 bin liralık masraf bekliyor
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Aracına 50 liralık antifriz eklemeyen sürücüleri 8 bin liralık masraf bekliyor

07.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 07.11.2020 01:02
Aracına 50 liralık antifriz eklemeyen sürücüleri 8 bin liralık masraf bekliyor

Havaların soğumasıyla kışlık bakımları yapılmayan araçlar büyük risk altına girmeye başladı.

Havaların soğumasıyla kışlık bakımları yapılmayan araçlar büyük risk altına girmeye başladı. Araçlarına 50 liralık antifriz eklemeyen sürücüler, 8 bin lirayı bulan masrafla karşılaşabiliyor.

Havaların soğuması ile birlikte araçlarda donma olayları da ortaya çıkmaya başladı. Kışlık bakımlarını yaptırmayıp araçlarına 50 liralık antifriz eklemeyen sürücüler, araçta farklı sorunların ortaya çıkması ile birlikte 8 bin lirayı bulan bir fatura ile karşı karşıya kalabiliyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki 1'inci sanayi sitesi esnaflarından motor mekanik ustası Muhsin Körfeci, araç donmalarına karşı vatandaşları uyararak 50 liralık antifriz kaçanları 8 bin liralık masrafın beklediğini söyledi. Araçlarda kış bakımı döneminin başladığını aktaran Körfeci, periyodik bakımların 400 lira olduğunu kaydederek, vatandaşların ağır masraflarla karşılaşmaması için bakımlarını zamanında yapması gerektiğini ifade etti. Körfeci, "Önümüz kış, araçların gerekli ve ihtiyaç olan bakımlarının yapılması lazım. Özellikle antifriz, cam sileceği ve kışlık lastikler gibi bakımlar araç için çok önemli. Karın ne zaman yağacağı belli değil zaman zaman gaflete geliyoruz antifriz konulmuyor, araç bir anda donuyor. 50 liralık antifriz eklenmemesi nedeni ile 4 bin liralık masraf çıkıyor. Araç donduğu zaman motor kısmında silindir, kapak çatlıyor farklı farklı masraflar da ortaya çıkıyor. Fren balatası, antifriz, yağ bakımın gibi bakımlar yapılması gerekiyor. Araç donarsa masraf 8 bin liraya kadar çıkıyor. Sürücülerin dikkatli olmasında yarar var" dedi.

"Tedbir nedeni ile yolda kalmadık"

Aracını kışlık bakıma getiren Cudi Donuk, araç bakımlarını zamanında yaptığı için yolda kalmadığını ve ağır masraflarla karşılaşmadığını söyledi. Donuk, "Artık kış mevsimine girdik, ilerde aracımızda büyük problemler çıkmasın diye gelip arabamızın bakımını ve eksikleri ne varsa tamamlıyoruz. Daha önce yolda kalmadık, kalmamamızın sebebi ise tedbir almamızdır. Kışın yağ, su, antifriz gibi bakımını yapıyoruz ki ilerde büyük masraf çıkartmasın. Bazen televizyonlarda veya etraftan duyuyoruz, arabanın bakımını yapmamış büyük zararlar görmüş diye. Küçük harcamalarla büyük bir masraftan kurtuluyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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