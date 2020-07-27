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Yurtiçi Kargo'dan araç sahiplerine kendi işini kurma fırsatı! Asgari ücretin 3 katı kazanacaklar

Yurtiçi Kargo'nun hayata geçirmeye hazırlandığı araç sahiplerinin kargo taşıyıp ek gelir sahibi olacağı proje için resmi başvurular bayramdan sonra başlıyor. Projeye katılanlar, çalışacakları günleri ve saatleri kendileri belirleyebilecek, taşıdıkları kargo adetine göre gelir elde edecek. Taşıyıcılar, asgari ücretin 3 katına kadar kazanabilecek.

Yurtiçi Kargo'dan araç sahiplerine kendi işini kurma fırsatı! Asgari ücretin 3 katı kazanacaklar
27.07.2020 11:25 | Son Güncelleme: 27.07.2020 16:30

Giderek artan kargo ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak bir proje hayata geçiren Yurtiçi Kargo, resmi başvuruları Kurban Bayramı'nın ardından başlayacak olan 'YK Plus'ta araç sahibi olan herkes, kendi işini kurma şansına sahip olacak. 81 ilin tamamında hayata geçirilecek olan 'YK Plus Taşıyıcı' uygulamasına giren kişiler, çalışacakları günleri ve saatleri kendileri belirleyebilecek. Bu uygulamada, kişiler taşıdıkları kargo adetine göre gelir elde edecekler. Buna göre 'Taşıyıcı' uygulamasına giren bir kişi asgari ücretin üç katına kadar kazanç sağlayabilecek.

FARKLI TESLİMAT SEÇENEKLERİ OLACAK

YK Plus projesinin bir diğer uygulaması olan 'Teslim Noktası' ise mahalle esnafının ek gelir kazanmasına imkan verecek. Bu uygulama ile Yurtiçi Kargo müşterileri, farklı bir teslimat seçeneğinden daha yararlanabilecek. Tüketici, 'adrese teslim' seçeneğinin dışında 'teslimat noktası' seçeneğini de kullanabilecek.

Yurtiçi Kargo'dan araç sahiplerine kendi işini kurma fırsatı! Asgari ücretin 3 katı kazanacaklar

MAHALLE ESNAFI DA EK GELİR KAZANACAK

Teslimat noktası seçeneğini kullanan tüketici, uygulamaya dahil olan mahalle esnaflarını sistemde görecek ve kendisine en yakın olan esnafı seçebilecek. Böylece kargosunu istediği zaman giderek mahalle esnafından teslim alabilecek. Uygulamaya dahil olan mahalle esnafı da ek gelir kazanma şansı bulacak.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (2)
ARABSI OLAN DAHA ÇOK KAZANIYODUR ZATEN: bu işi başlatan biraz saf galiba. daha iyi bir teklifle gelmen lazım araba fiyatları uçmuş gidiyor
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İLYAS: İlşallah bu proje başarıya ulaşır da tüm kargo firmaları için örnek olur firmalar artık arta talebe yetişemiyor vatandaş sıkıntı yaşıyordu . . .
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