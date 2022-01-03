Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam! Artık motosiklet için bile 258 TL ödemek gerekiyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam! Artık motosiklet için bile 258 TL ödemek gerekiyor

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Yeni yıl art arda gelen zamlarla başlarken bir zam da araç muayene ücretlerine geldi. Yüzde 36,2'lik zamla birlikte muayene ücretleri otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 372,88 liradan 507,40 liraya, motosikletler de ise 189,98 liradan 258,42 liraya yükseldi.

Yeniden değerleme oranında artırılan ücretlerle oluşan araç muayenede yeni tarife, 1 Ocak 2022'den itibaren uygulamaya konuldu. Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2022 yılı için yeniden belirlendi.

YÜZDE 36,20'LİK YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTIŞ

Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2022 yılı için belirlenen yüzde 36,20'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.

MOTOSİKLETTE 258,42 LİRAYA YÜKSELDİ

KDV dahil muayene ücretleri; otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 503,86 liradan 685,58 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 372,88 liradan 507,40 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 189,98 liradan 258,42 liraya yükseldi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (5)
Türkay Türk :Muayene zamanı aracın kusuru olsa bile hiçbir müdahalede bulunmayan ,10-15 dk da kolay kazanç elde eden ve bu kazançtan birilerini nasiplendiren sisteme selam olsun. Koyun oldukça güden çoban çok olacak!!! Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
oguz:tek kelime haram zıkkım olsun helal etmıyorum Cevap Yaz 1 32 Yayından Kaldır
UğuR DURAN:Araç muayene istasyonun bir uzundan girip, diğer ucundan çıkıyor... bir vida dahi sıkmıyorlar, bir kağıda imza atıp, trafiğe çıkabilirsin diyorlar ve 500 Liranı alıyorlar ve bunu her 2 yıl da bir yapıyorlar. Asıl üzücü olan ne biliyor musunuz? Verilen bu 500 lira paranın sadece 40 lirası devlete kalıyor. gerisini muayeneyi sattığımız şirketin sahipleri yiyor. Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title