Araban Belediyesi futbol okulu açtı
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Araban Belediyesi futbol okulu açtı

Araban Belediyesi futbol okulu açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Araban Belediyesi, 8-14 yaşları arasındaki çocukların kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve yeteneklerini keşfetmek için futbol okulu açtı.

Araban Belediyesi, 8-14 yaşları arasındaki çocukların kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve yeteneklerini keşfetmek için futbol okulu açtı.

Araban Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında 8-14 yaşları arasındaki 117 öğrencisi bulunan futbol okulunun açılışı Belediye Başkanı Hasan Doğru tarafından yapıldı.

Araban İlçe Stadyumu'nda düzenlenen Araban Belediyesi Futbol Okulu açılış programında açıklama yapan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, "Araban Belediyesi olarak ilçemizdeki 8-14 yaşları arasındaki çocuklarımız için hazırlayıp hayata geçirdiğimiz projemizin amacı okuldan arta kalan zamanlarda kötü alışkanlıklara karşı kendilerini koruyabilecek irade ve bilince sahip olmayan çocuklarımızı futbol gibi sporlara yönlendirerek onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Topluma yararlı, milli bilince sahip ülkesini seven insanlara saygılı bireyler olmalarını sağlarken kendilerindeki gizli yeteneklerin farkına varmalarını sağlayarak öz güvenlerinin gelişmesini sağlamak. Sosyal ve kültürel aktivitelerle sosyalleşmelerini sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun açılışını yaptığı futbol okulu açılış programına belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, futbol okulu antrenörleri Halil Demir ve Murat Deniz ile 8-14 yaşları arasındaki 117 öğrenci ile birlikte veliler katıldı.

8-14 yaş arasındaki 117 öğrencinin velisi ise Belediye Başkanı Hasan Doğru'ya çocuklarının kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve yeteneklerinin keşfedilmesi için hayata geçirdiği Araban Belediyesi Futbol Okulu projesi için teşekkür etti. - GAZİANTEP

Araban Belediyesi futbol okulu açtı
Araban Belediyesi futbol okulu açtı
Araban Belediyesi futbol okulu açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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