Vatandaşlar döviz kurunda yaşanan yükselişten dolayı yine mağdur duruma düşmekten korkuyor. 2022 yılında yeni araba modellerinin fiyatları merakla bekleniyor. Araba fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? 2022 Araba Fiyatları ne olacak?

ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Döviz kurundaki yükseliş yeni araba fiyatlarını merak ettirdi. Geçtiğimiz zamanlarda araba almak isteyen vatandaşlar, fiyatlarda düşüş beklerken zam gelmesiyle şaşkınlık ve hüsran yaşamıştı. Gözler şimdi 2022 araba fiyatlarına çevrildi. Araç fiyatları kurda yaşanan artıştan dolayı olumsuz etkilendi. Yani, 2022 araba fiyatları daha açıklanmadan zamlanmış oldu. Araba bayileri tarafından ise satış yaparken artık opsiyonlu sözleşme imzalamaya başlamış, faturanın kesilerek aracın teslim edileceği gün fiyatın belirleneceği duyurulmuştu.

2022 ARABA FİYATLARI NE OLACAK?

Birçok yeni araba modeli satışa sunulmadan döviz kurundaki artış yüzünden zamlandı. ÖTV dilimlerinin değişmesi araç fiyatlarına gelen zamlarda fiyat farkı yaratıyor. Araba fiyatlarını olumsuz etkileyenlerin arasına üretimin kısıtlı olması ile birlikte döviz kurundaki artış da giriyor. Bu durumda 2022 yılında araba fiyatlarının artacağı bekleniliyor. Bu yükseliş nedeniyle birçok kişi araba almaktan vazgeçmeyi düşünüyor.

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