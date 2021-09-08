Ar-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknoloji Fuarı 13 Ekim'de kapılarını İzmir'de açacak
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Ar-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknoloji Fuarı 13 Ekim'de kapılarını İzmir'de açacak

Ar-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknoloji Fuarı 13 Ekim'de kapılarını İzmir'de açacak
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Ekonomi

İzmir'de 13-14 Ekim'de Ar-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknoloji Fuarı düzenlenecek.

İzmir'de 13-14 Ekim'de Ar-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknoloji Fuarı düzenlenecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde Savunma Sanayii Başkanlığının katılımıyla Ege Kalkınma Derneği tarafından 13-14 Ekim'de düzenlen fuar, "Yarını yakalamak ve aşmak" temasıyla kapılarını açacak. İzmir Kaya Termal Kongre Merkezi'nde düzenlenecek fuar kapsamında 11 panel, 4 konferans, 12 sektör toplantısı gerçekleşecek. Ayrıca ikili görüşmelerin yer alacağı fuarda proje yarışması da olacak.

Dernek Başkanı Kadir Uçar, AA muhabirine Ege Kalkınma Derneğinin 2018'de İzmir'de kurulduğunu söyledi.

Sanayici, iş insanı, eğitimci ve akademisyenlere uzanan geniş meslek grubuna hitap ettiklerini belirten Uçar, 2019'da düzenledikleri Savunma Sanayi Zirvesinde 750 katılımcıya ulaştıklarını, KOBİ'lerle dev savunma sanayi firmalarını buluşturduklarını aktardı.

Zirveleri düzenlerken Savunma Sanayii Başkanlığından destek aldıklarına değinen Uçar, bu yıl ise zirveden fuara dönüşümü gerçekleştirdiklerini ifade etti. Gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra bir fuar kararı aldıklarını belirten Uçar, "Yine ağırlık savunma sanayi olmak üzere teknoloji odaklı bir fuar yapmaya karar verdik. Fuara katılımlara destekler de veriliyor. Hedefimiz bölgemizdeki üreten, Ar-Ge yapan, teknolojiyle uğraşan firmaları büyük ölçekli teknoloji firmalarıyla tanıştırmak ve iş yapmasını sağlamak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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Ar-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknoloji Fuarı 13 Ekim'de kapılarını İzmir'de açacak - Haberler Ekonomi
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