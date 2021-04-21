Apple tutkunlarına kötü haber! Türkiye fiyatlarına zam geldi

Dün akşam yeni iMac ve iPad modellerini tüm dünyaya tanıtan Apple, diğer ürünlerine de zam yaptı. Fiyat artışı Türkiye'de de geçerli olacak. İşte Apple'ın zamlı fiyatları.