Apple tutkunlarına kötü haber! Türkiye fiyatlarına zam geldi
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Apple tutkunlarına kötü haber! Türkiye fiyatlarına zam geldi

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Dün akşam yeni iMac ve iPad modellerini tüm dünyaya tanıtan Apple, diğer ürünlerine de zam yaptı. Fiyat artışı Türkiye'de de geçerli olacak. İşte Apple'ın zamlı fiyatları.

ABD merkezli teknoloji devi Apple 'Spring Loaded' etkinliği kapsamında dün akşam yeni iMac ve iPad modellerini tanıttı. Şirketin lansman sonrası eski ürünlerine zam yapma kararı dikkat çekti.

ZAM TÜRKİYE'DE DE GEÇERLİ OLACAK

Türkiye'de de geçerli olan zam sonrası pek çok ürünün fiyatı değişti. İşte zam sonrası yeni fiyatlar:

ZAMLI IPAD FİYATLARI

iPad Air 64 GB Wi-Fi: 6.399 TL

iPad Air 64 GB Wi-Fi + Hücresel: 7.799TL

iPad 32 GB Wi-Fi: 3.499TL

iPad 32 GB Wi-Fi + Hücresel: 4.899TL

iPad 128 GB Wi-Fi: 4.499TL

iPad 128 GB Wi-Fi + Hücresel: 5.899TL

iPad Mini 64 Wi-Fi: 4.399TL

iPad Mini 64 Wi-Fi + Hücresel: 5.799TL

iPad Mini 256 GB Wi-Fi: 5.999TL

iPad Mini 256 GB Wi-Fi + Hücresel: 7.399TL

Apple tutkunlarına kötü haber! Türkiye fiyatlarına zam geldi
Teknoloji devi Apple, merakla beklenen yeni cihazlarını görücüye çıkardı
Teknoloji devi Apple, merakla beklenen yeni cihazlarını görücüye çıkardı
Haber Yorumları (1)
OMER TURAN: zam zam zam ramazan zammı.
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