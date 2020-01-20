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Apple/Cook: Küresel kurumsal vergi sisteminde değişimler gerekiyor

Apple Ceo'su Tim Cook, küresel kurumsal vergi sisteminin yeniden düzenlenmesi gereketiğini söyledi.

20.01.2020 16:25 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:25
Apple/Cook: Küresel kurumsal vergi sisteminde değişimler gerekiyor

'su Tim Cook, küresel kurumsal vergi sisteminin yeniden düzenlenmesi gereketiğini söyledi.

İrlanda'nın Başkendi Dublin'de düzenlenen bir törende ödül alırken bir konuşma yapan Cook, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) küresel vergi reformu konusunda bir çözüm geliştirebileceğini umduğunu vurguladı.Birçok ülkede faaliyet gösteren şirketleri vergilendirmenin oldukça karmaşık olduğunu vurgulayan Cook, vergilendirme prosedürlerinin yansız olmaları gerektiğinin altını çizdi.


Kaynak: DHA
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