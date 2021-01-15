Apollon Başkanı Kirzis: Szalai için Fenerbahçe'yle görüşme halindeyiz
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Apollon Başkanı Kirzis: Szalai için Fenerbahçe'yle görüşme halindeyiz

15.01.2021 11:51 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:15

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Apollon Limassol'lu 1,92'lik stoper Attila Szalai ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Transferle ilgili konuşan Limassol Başkanı Nikos Kirzis, "Şu an söyleyecek bir şey yok. Fenerbahçe ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu bir süreç" dedi.

Fenerbahçe, Apollon Limassol forması giyen 22 yaşındaki stoper Attila Szalai'yı transfer etmek için girişimlere başladı.

Lemos'un performansından memnun kalmayan ve devre arası transfer döneminde stoper almayı düşünen sarı lacivertlilerde önemli bir gelişme yaşandı. Apollon Limassol forması giyen Attila Szalai'yi listesine alan Fenerbahçe, 22 yaşındaki stoper için Güney Kıbrıs temsilcisine 1,5 milyon euro bonservis teklif etti. Görüşmeler devam ederken, Apollon yönetiminin anlaşmaya sonraki satıştan pay maddesi de ekletmek istediği öğrenildi.

"GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR"

NTV'ye açıklamalarda bulunan Apollon Limassol Başkanı Nikos Kirzis, "Şu an söyleyecek bir şey yok. Fenerbahçe ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu bir süreç" dedi.

Apollon Başkanı Kirzis: Szalai için Fenerbahçe'yle görüşme halindeyiz
Haber Yorumları (3)
ADONİS: Bu fener ya galatasarayda oynamış ya da galatasaray scoutlarının bulduğu futbolcuları alıyor hep. Bu kadar loaser bir kulüp olmaz ilk etapta aklıma galenler. Ciğerci, Serdar Aziz, Gümüş, Rodriguez, Yandaş, Samatta, Slazai. . . valla daha da vardır da yoruldum yazmaktan. Bu kafayla hakem yardımı olmadan şampiyon olamaz.
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ALİ KOÇ: Aynen Yaz Yaz bitmez bunlar Servet Çetin , Hain Revivo , Elvir Baliç , Şener Özbayraklı , Abdullah Ercan , Colin Kazım hakemler içinde boş konuşuyorsun. maçları izle anlarsın :D
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YAF GELSİN KİMENE FUTBOL BİTTİ...: pandemi futbolu bitirdi kimse ilgilenmiyor artık sahada kendi başlarına tepiniyorlar. .
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