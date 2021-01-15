Apollon Başkanı Kirzis: Szalai için Fenerbahçe'yle görüşme halindeyiz

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Apollon Limassol'lu 1,92'lik stoper Attila Szalai ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Transferle ilgili konuşan Limassol Başkanı Nikos Kirzis, "Şu an söyleyecek bir şey yok. Fenerbahçe ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu bir süreç" dedi.

Fenerbahçe, Apollon Limassol forması giyen 22 yaşındaki stoper Attila Szalai'yı transfer etmek için girişimlere başladı.

Lemos'un performansından memnun kalmayan ve devre arası transfer döneminde stoper almayı düşünen sarı lacivertlilerde önemli bir gelişme yaşandı. Apollon Limassol forması giyen Attila Szalai'yi listesine alan Fenerbahçe, 22 yaşındaki stoper için Güney Kıbrıs temsilcisine 1,5 milyon euro bonservis teklif etti. Görüşmeler devam ederken, Apollon yönetiminin anlaşmaya sonraki satıştan pay maddesi de ekletmek istediği öğrenildi.

"GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR"

NTV'ye açıklamalarda bulunan Apollon Limassol Başkanı Nikos Kirzis, "Şu an söyleyecek bir şey yok. Fenerbahçe ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu bir süreç" dedi.