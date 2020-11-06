Antrenmanda sakatlanan Fenerbahçeli Sosa, maç kadrosundan çıkarıldı

Süper Lig'in 8. haftasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de antrenmanda sakatlanan Jose Sosa, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 8. haftasında cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Daha sonra 3 gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pasla sürdürdüğü idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

JOSE SOSA KADRODAN ÇIKARILDI

Antrenman esnasında kasığında ağrı hisseden Jose Sosa'nın, çalışmayı tedbir amaçlı yarıda bıraktığı ve oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi. Arjantinli oyuncu, İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı.