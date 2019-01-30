Ankaragücü, Hırvat Stoper Ante Kulusic'i Transfer Etti
Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Hırvat stoper Ante Kulusic'i kadrosuna kattı.
Transfer yasağını kaldıran Ankaragücü, tecrübeli stoper Ante Kulusic'i transfer etti.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren başkent temsilcisi, Kulusic ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.
Uzun yıllar Süper Lig'de forma giyen Kulusic, MKE Ankaragücü ile anlaşma sağladığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Ankara'yı ve Ankaragücü'nü yakından tanıyan biri olarak bu forma altında elimden gelen mücadeleyi sergileyeceğimin sözünü veriyorum." ifadesini kullandı.
KENAN ÖZER İLE YOLLAR AYRILDI
Öte yandan başkent temsilcisi, Kenan Özer ile yollarını ayırdı.
Kaynak: AA
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