Ankaragücü, Hırvat Stoper Ante Kulusic'i Transfer Etti

Transfer yasağını kaldıran Ankaragücü, tecrübeli stoper Ante Kulusic'i transfer etti.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren başkent temsilcisi, Kulusic ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Uzun yıllar Süper Lig'de forma giyen Kulusic, MKE Ankaragücü ile anlaşma sağladığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Ankara'yı ve Ankaragücü'nü yakından tanıyan biri olarak bu forma altında elimden gelen mücadeleyi sergileyeceğimin sözünü veriyorum." ifadesini kullandı.

KENAN ÖZER İLE YOLLAR AYRILDI

Öte yandan başkent temsilcisi, Kenan Özer ile yollarını ayırdı.

Kaynak: AA