Antalyasporlu yüzücü Albayrak'tan 3 yeni Türkiye rekoru

29-30 Aralık 2021 tarihleri arasında Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzunda birçok büyük kulübün katılımıyla gerçekleşen Türkiye Şehitkamil Turkcell Yıldız-Genç-Açık Yaş Uzun Kulvar Milli takım seçmelerine Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Caner Canıtez'in kafile başkanlığını üstlendiği 8 kız, 8 erkek toplam 16 sporcudan oluşan ekip 60 yarışa katılım sağladı. Müsabakalarda, Antalyaspor Yüzme takımının rekortmen sporcusu Emir Batur Albayrak, 3 yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Multinations Yıldız Milli Takım ve Gençler Alternatif Milli Takım seçme niteliği taşıyan yarışlarda belirlenen kriterleri yerine getirebilen Antalyasporlu sporculardan bazıları milli takım altyapı kadrolarına bir adım daha yaklaştı. 2 gün süren seçmelerde toplamda 4 yarışta mücadele eden Antalyaspor Yüzme takımının rekortmen sporcusu Emir Batur Albayrak, 3 yeni Türkiye rekorunun sahibi olarak rekortmenliğini perçinledi. 14 Yaş Erkekler kategorisinde yarışan Emir Batur Albayrak, 200 metre serbest stilde 01: 55.26 derecesi ile 400 metre serbest stilde 03: 59.60 derecesi ile ve 800 metre serbest stilde 08: 13.49 derecesi ile toplamda 3 Yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. - ANTALYA